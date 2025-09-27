Panamá Nacionales -  27 de septiembre de 2025 - 16:15

Smithsonian inaugura escultura interactiva del tiburón nodriza en Punta Culebra

El Instituto Smithsonian presentó en Punta Culebra una escultura interactiva del tiburón nodriza, uniendo ciencia, arte y educación. Aquí los horarios de visita

Smithsonian Punta Culebra

Smithsonian Punta Culebra

Smithsonian
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto Smithsonian inauguró en el sitio natural de Punta Culebra su nueva escultura interactiva del tiburón nodriza, una iniciativa que combina la ciencia, la educación y el arte, con el fin de acercar al público al conocimiento de la vida marina.

La obra busca despertar el interés por la conservación de los océanos, destacando el rol del tiburón nodriza en los ecosistemas marinos y ofreciendo a visitantes de todas las edades una experiencia educativa y participativa.

Horarios de visita al Smithsonian Punta Culebra:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1972011390098702805?t=iamb3Y5wjqY1n7YFwHVEvw&s=19&partner=&hide_thread=false

Miércoles a viernes: de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

  • Sábados y domingos: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

El Smithsonian reiteró que esta instalación forma parte de sus esfuerzos por integrar la investigación científica con experiencias culturales que fomenten la conciencia ambiental en Panamá.

En esta nota:
Seguir leyendo

Calendario de agroferias del IMA para esta semana: Días y lugares de venta

IMHPA mantiene aviso de vigilancia por fuertes lluvias y tormentas en Panamá

MiAmbiente en Palmira recolecta 2,460 libras de desechos en jornada de limpieza de playa

Recomendadas

Más Noticias