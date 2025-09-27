Smithsonian inaugura escultura interactiva del tiburón nodriza en Punta Culebra

Smithsonian Punta Culebra Smithsonian

Por Noemí Ruíz El Instituto Smithsonian inauguró en el sitio natural de Punta Culebra su nueva escultura interactiva del tiburón nodriza, una iniciativa que combina la ciencia, la educación y el arte, con el fin de acercar al público al conocimiento de la vida marina.

La obra busca despertar el interés por la conservación de los océanos, destacando el rol del tiburón nodriza en los ecosistemas marinos y ofreciendo a visitantes de todas las edades una experiencia educativa y participativa.

