Smithsonian inaugura escultura interactiva del tiburón nodriza en Punta Culebra

El Instituto Smithsonian inauguró en el sitio natural de Punta Culebra su nueva escultura interactiva del tiburón nodriza, una iniciativa que combina la ciencia, la educación y el arte, con el fin de acercar al público al conocimiento de la vida marina.
Horarios de visita al Smithsonian Punta Culebra:
Miércoles a viernes: de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Sábados y domingos: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
El Smithsonian reiteró que esta instalación forma parte de sus esfuerzos por integrar la investigación científica con experiencias culturales que fomenten la conciencia ambiental en Panamá.