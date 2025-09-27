AMP informa sobre explosión en embarcación “Mariscos 12” en Vacamonte deja una persona fallecida

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) confirmó este sábado la muerte de una persona tras registrarse una explosión en la embarcación “Mariscos 12”, mientras se realizaban labores de reparación en el Puerto de Vacamonte.

“Lamentablemente se ha confirmado una persona fallecida en el incidente. La AMP se encuentra en el lugar y ha iniciado de inmediato las investigaciones correspondientes para determinar las causas del incidente, en coordinación con las autoridades competentes”, informó la entidad a través de un comunicado oficial en sus redes sociales. “Lamentablemente se ha confirmado una persona fallecida en el incidente. La AMP se encuentra en el lugar y ha iniciado de inmediato las investigaciones correspondientes para determinar las causas del incidente, en coordinación con las autoridades competentes”, informó la entidad a través de un comunicado oficial en sus redes sociales.

AMP expresa sus condolencias a familiares de la víctima

La @AMP_Panama confirmó la muerte de una persona esta mañana tras una explosión en la embarcación "Mariscos 12", mientras se realizaban labores de reparación en el Puerto de Vacamonte.

"Lamentablemente se ha confirmado una persona fallecida en el incidente. La AMP se encuentra…



"Lamentablemente se ha confirmado una persona fallecida en el incidente. La AMP se encuentra… pic.twitter.com/nDcTwRgfLI — Telemetro Reporta (@TReporta) September 27, 2025

La AMP expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y aseguró que brindará información adicional conforme avancen las investigaciones.

Hasta el momento no se ha reportado si existen más afectados por el siniestro.