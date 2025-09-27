Santa Isabel Nacionales -  27 de septiembre de 2025 - 17:35

MiAmbiente en Palmira recolecta 2,460 libras de desechos en jornada de limpieza de playa

MiAmbiente lideró una jornada de limpieza en Palmira, Santa Isabel, donde se recolectaron 2,460 libras de desechos con apoyo de voluntarios, estudiantes.

MiAmbiente 

MiAmbiente 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que, mediante una jornada de sensibilización y limpieza de playa en la comunidad de Palmira, distrito de Santa Isabel, se logró recolectar 2,460 libras de desechos.

MiAmbiente lideró una jornada de limpieza en Palmira

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1972051408271606161&partner=&hide_thread=false

En la actividad participaron 85 personas (55 mujeres y 30 hombres), quienes se sumaron al esfuerzo por la conservación de los ecosistemas marinos y costeros, con el apoyo de voluntarios ambientales, Conades, estudiantes del CRU de Colón y la UTP, además del representante del corregimiento y miembros de la comunidad.

MiAmbiente destacó que estas acciones reflejan el esfuerzo conjunto por la sostenibilidad y la educación ambiental, fortaleciendo la participación ciudadana en la protección de los recursos naturales.

En esta nota:
Seguir leyendo

MiAmbiente liberan a cría de ocelote rescatada en Parque Soberanía

Jornada de limpieza de playa reúne a voluntarios, empresas y MiAmbiente en Panamá

MiAmbiente detecta tala ilegal en el Parque Nacional Chagres

Recomendadas

Más Noticias