MiAmbiente en Palmira recolecta 2,460 libras de desechos en jornada de limpieza de playa

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que, mediante una jornada de sensibilización y limpieza de playa en la comunidad de Palmira, distrito de Santa Isabel, se logró recolectar 2,460 libras de desechos.

En la actividad participaron 85 personas (55 mujeres y 30 hombres), quienes se sumaron al esfuerzo por la conservación de los ecosistemas marinos y costeros, con el apoyo de voluntarios ambientales, Conades, estudiantes del CRU de Colón y la UTP, además del representante del corregimiento y miembros de la comunidad.

MiAmbiente destacó que estas acciones reflejan el esfuerzo conjunto por la sostenibilidad y la educación ambiental, fortaleciendo la participación ciudadana en la protección de los recursos naturales.