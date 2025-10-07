Panamá Nacionales -  7 de octubre de 2025 - 10:32

Alcaldía de Panamá instala basureros inteligentes como parte de iniciativa de modernización urbana

La instalación de basureros inteligentes fue una propuesta de campaña del alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi.

Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá anunció la instalación de basureros inteligentes en la ciudad, con el objetivo de ponerse a la vanguardia en el uso de dispositivos autosuficientes para la recolección de desechos. Por ello, insta a los habitantes a cuidar estos equipos y a denunciar su mal uso a través de las redes sociales.

Esta acción fue una propuesta de campaña del alcalde Mayer Mizrachi, presentada en enero de 2024.

“La iniciativa significa un paso más hacia una Panamá limpia, conectada y moderna que busca poner a disposición de los ciudadanos las mejores herramientas tecnológicas que tengan mayor impacto y que represente una mejor economía de la institución”, destacó el municipio.

