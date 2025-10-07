Alcaldía de Panamá instala basureros inteligentes como parte de iniciativa de modernización urbana

La Alcaldía de Panamá anunció la instalación de basureros inteligentes en la ciudad, con el objetivo de ponerse a la vanguardia en el uso de dispositivos autosuficientes para la recolección de desechos. Por ello, insta a los habitantes a cuidar estos equipos y a denunciar su mal uso a través de las redes sociales.
“La iniciativa significa un paso más hacia una Panamá limpia, conectada y moderna que busca poner a disposición de los ciudadanos las mejores herramientas tecnológicas que tengan mayor impacto y que represente una mejor economía de la institución”, destacó el municipio.