Panamá Nacionales -  8 de octubre de 2025 - 17:22

Embajada de Rusia en Panamá abre convocatoria de becas para estudiar en universidades rusas

Conozca cómo postularse y los programas disponibles en las becas 2026-2027 de la Embajada de Rusia en Panamá.

Embajada de Rusia en Panamá abre convocatoria de becas.

Embajada de Rusia en Panamá abre convocatoria de becas.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Embajada de Rusia en Panamá abrió la convocatoria de becas 2026-2027 para estudiar en cualquier universidad rusa. Los interesados tienen hasta el 15 de enero de 2026 para registrarse y completar su solicitud a través del portal: https://education-in-russia.com, para completar la solicitud.

Los postulantes deberán elegir hasta seis universidades y un programa de estudio de su interés.

El programa ofrece más de 13 mil opciones de carreras en casi todas las áreas de estudio, incluyendo licenciatura, maestría, doctorado y capacitación profesional. No se requiere límite de edad ni conocimientos previos de idiomas para postularse.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1976038448474575278&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Una persona es asesinada en la vía Frangipani tras recibir más de 10 disparos dentro de su auto

Aprehenden a extesorero de Guayabito en Herrera por peculado

MiAmbiente realiza primer reconocimiento submarino de corales y pastos marinos en Cayos Zapatilla

Recomendadas

Más Noticias