Embajada de Rusia en Panamá abre convocatoria de becas para estudiar en universidades rusas

La Embajada de Rusia en Panamá abrió la convocatoria de becas 2026-2027 para estudiar en cualquier universidad rusa. Los interesados tienen hasta el 15 de enero de 2026 para registrarse y completar su solicitud a través del portal: https://education-in-russia.com, para completar la solicitud.
El programa ofrece más de 13 mil opciones de carreras en casi todas las áreas de estudio, incluyendo licenciatura, maestría, doctorado y capacitación profesional. No se requiere límite de edad ni conocimientos previos de idiomas para postularse.