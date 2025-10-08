Embajador de EE. UU. se reúne con del MOP para tratar proyectos de infraestructura en Panamá.

El embajador de Estados Unidos, Kevin Cabrera, se reunió con el ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, para dialogar sobre las prioridades de infraestructura en Panamá y explorar oportunidades para que empresas estadounidenses participen en proyectos que impulsen la integración regional.