Licencia de conducir digital estará disponible en octubre: esto es lo que se sabe

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció el inicio del plan piloto para la implementación de la licencia de conducir digital en Panamá, la cual estará disponible para el público a mediados de octubre de 2025.
Este nuevo documento, oficializado mediante publicación en Gaceta Oficial, ofrecerá una alternativa moderna y segura para los conductores, aunque no sustituirá la licencia física, que seguirá siendo obligatoria.
Proyecto conjunto entre ATTT, AIG y SERTRACEN
La iniciativa es desarrollada en coordinación con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y SERTRACEN, mientras que los aspectos legales se gestionan junto al Ministerio Público y los jueces de tránsito.
Durante los meses de agosto y septiembre, los agentes de la Policía Nacional y los inspectores de la ATTT recibieron capacitaciones sobre el proceso de verificación de este nuevo documento digital.
¿Cómo funcionará la licencia digital?
- Disponibilidad: a partir de octubre de 2025.
- Obtención: mediante una aplicación oficial.
- Seguridad: solo podrá estar vinculada a un teléfono móvil.
- Costo estimado: entre B/.6.00 y B/.8.00.
- Validez: igual que la licencia física.