Panamá Nacionales -  11 de octubre de 2025 - 11:51

Licencia de conducir digital estará disponible en octubre: esto es lo que se sabe

La ATTT lanzará en octubre de 2025 la licencia de conducir digital en Panamá. Conoce su costo, validez, funcionamiento y cómo obtenerla.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció el inicio del plan piloto para la implementación de la licencia de conducir digital en Panamá, la cual estará disponible para el público a mediados de octubre de 2025.

Este nuevo documento, oficializado mediante publicación en Gaceta Oficial, ofrecerá una alternativa moderna y segura para los conductores, aunque no sustituirá la licencia física, que seguirá siendo obligatoria.

“Es una opción que tiene el automovilista. La misma tendrá un costo menor a la licencia oficial y será accesible para todos”, explicó el director de la ATTT, Simón Henríquez. “Es una opción que tiene el automovilista. La misma tendrá un costo menor a la licencia oficial y será accesible para todos”, explicó el director de la ATTT, Simón Henríquez.

Proyecto conjunto entre ATTT, AIG y SERTRACEN

La iniciativa es desarrollada en coordinación con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y SERTRACEN, mientras que los aspectos legales se gestionan junto al Ministerio Público y los jueces de tránsito.

Durante los meses de agosto y septiembre, los agentes de la Policía Nacional y los inspectores de la ATTT recibieron capacitaciones sobre el proceso de verificación de este nuevo documento digital.

¿Cómo funcionará la licencia digital?

  • Disponibilidad: a partir de octubre de 2025.
  • Obtención: mediante una aplicación oficial.
  • Seguridad: solo podrá estar vinculada a un teléfono móvil.
  • Costo estimado: entre B/.6.00 y B/.8.00.
  • Validez: igual que la licencia física.
