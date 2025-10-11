Licencia de conducir digital estará disponible en octubre: esto es lo que se sabe

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció el inicio del plan piloto para la implementación de la licencia de conducir digital en Panamá, la cual estará disponible para el público a mediados de octubre de 2025.

Este nuevo documento, oficializado mediante publicación en Gaceta Oficial, ofrecerá una alternativa moderna y segura para los conductores, aunque no sustituirá la licencia física, que seguirá siendo obligatoria.

"Es una opción que tiene el automovilista. La misma tendrá un costo menor a la licencia oficial y será accesible para todos", explicó el director de la ATTT, Simón Henríquez.

Proyecto conjunto entre ATTT, AIG y SERTRACEN

La iniciativa es desarrollada en coordinación con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y SERTRACEN, mientras que los aspectos legales se gestionan junto al Ministerio Público y los jueces de tránsito.

Durante los meses de agosto y septiembre, los agentes de la Policía Nacional y los inspectores de la ATTT recibieron capacitaciones sobre el proceso de verificación de este nuevo documento digital.

¿Cómo funcionará la licencia digital?