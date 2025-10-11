Panamá Nacionales -  11 de octubre de 2025 - 10:10

¡Gratis! Panamá Viejo anuncia puertas abiertas el domingo 26 de octubre

Este 26 de octubre, visita Panamá Viejo con entrada gratuita para nacionales y residentes. Giras guiadas a las 10:00 a.m. y 2:00 p.m.

Panamá Viejo anuncia puertas abiertas

Panamá Viejo anuncia puertas abiertas

Visita Panamá Viejo con entrada gratuita

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1976998720576295045&partner=&hide_thread=false

Los visitantes podrán acceder al transporte interno por un costo de $1.00 y participar en giras guiadas programadas a las 10:00 a.m. y 2:00 p.m., donde se explicará la historia y los hallazgos más relevantes del primer asentamiento europeo en Panamá.

Esta iniciativa busca acercar a la ciudadanía al patrimonio histórico del país, promoviendo la educación y el turismo cultural.

En esta nota:
Seguir leyendo

Certificados de incapacidad: Aquí el nuevo procedimiento para verificarlo a partir de mañana

Jubilados y pensionados cobrarán bono permanente y bono navideño en diciembre

Tribunal Electoral recuerda cuidar la cédula de identidad

Recomendadas

Más Noticias