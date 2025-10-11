¡Gratis! Panamá Viejo anuncia puertas abiertas el domingo 26 de octubre

El Sitio Arqueológico de Panamá Viejo realizará una jornada de puertas abiertas el domingo 26 de octubre, ofreciendo entrada gratuita a nacionales y residentes en horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Visita Panamá Viejo con entrada gratuita

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1976998720576295045&partner=&hide_thread=false El domingo 26 de octubre habrá jornada de puertas abiertas en el sitio arqueológico @PanamaLaVieja, con entrada gratuita para nacionales y residentes. pic.twitter.com/jdwPcsXTi0 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 11, 2025

Los visitantes podrán acceder al transporte interno por un costo de $1.00 y participar en giras guiadas programadas a las 10:00 a.m. y 2:00 p.m., donde se explicará la historia y los hallazgos más relevantes del primer asentamiento europeo en Panamá.

Esta iniciativa busca acercar a la ciudadanía al patrimonio histórico del país, promoviendo la educación y el turismo cultural.