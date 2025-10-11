MOP muestra avance de un 78% el Proyecto de rehabilitación de calles en Colón

El Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) informó que el proyecto de rehabilitación de calles en la provincia de Colón registra un 78% de avance, beneficiando a más de 257 mil residentes de distintos corregimientos.

La obra contempla la rehabilitación de 135 calles distribuidas en los corregimientos de Escobal, Cristóbal, Cristóbal Este, Cativá, Sabanitas, Buena Vista y Santa Rosa, con una extensión total de 63.8 kilómetros.

Los trabajos del proyecto de rehabilitación de calles en Colón registra 78% de avance, informó el @MOPPma.



El proyecto, que beneficiará a más de 257 mil residentes, contempla la rehabilitación de 135 calles distribuidas en los corregimientos de Escobal, Cristóbal, Cristóbal… pic.twitter.com/nS7ZyhILT4 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 11, 2025

Actualmente, las labores se concentran en la avenida Boyd Roosevelt (tramo Cativá – 4 Altos) y en la avenida Bolívar, específicamente en el área del Cuartel de Bomberos, donde se ejecutan trabajos de reposición de losas de concreto.

El MOP también reportó avances en la construcción de los puentes vehiculares Brook 2 y Brook 3, estructuras que mejorarán la conectividad y el flujo vehicular en la zona.

Este proyecto forma parte del plan gubernamental para mejorar la red vial y las condiciones de movilidad en la provincia de Colón, impulsando así el desarrollo económico y social de sus comunidades.