Colón Nacionales -  11 de octubre de 2025 - 18:22

Dos personas fallecen tras ser atropelladas en Palmas Bellas

Dos personas fallecieron tras ser atropelladas por una camioneta en Palmas Bellas, Colón. El conductor fue aprehendido y se investigan las causas del hecho.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

Dos personas perdieron la vida luego de ser arrolladas por el conductor de una camioneta en el sector de Palmas Bellas, provincia de Colón, según confirmaron las autoridades.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado, generando consternación entre los residentes del área. Testigos indicaron que el vehículo involucrado se desplazaba a alta velocidad cuando impactó a las víctimas.

El conductor fue aprehendido y puesto a disposición de las autoridades competentes para las respectivas investigaciones.

Los familiares de las víctimas hicieron un llamado a las autoridades para que el caso sea investigado a profundidad y se haga justicia, solicitando que el responsable enfrente las consecuencias legales correspondientes.

Las autoridades mantienen las diligencias de rigor para determinar las causas exactas del

accidente.

