Jubilados y pensionados cobrarán bono permanente y bono navideño en diciembre

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán en diciembre dos beneficios económicos: el bono permanente y el bono navideño, ambos financiados a través del Tesoro Nacional, según lo establece la Ley 438.

De acuerdo con la CSS, la institución actúa únicamente como ente pagador, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es el responsable de transferir los recursos necesarios para garantizar estos desembolsos.

Montos de los bonos a pagar a jubilados y pensionados en diciembre

Bono permanente:

B/.40.00 para todos los jubilados y pensionados.

Bono navideño:

B/.60.00 para aproximadamente 320,403 pensionados, con un desembolso total de B/.19,197,086.43.

B/.100.00 para unos 59,924 pensionados, representando un desembolso de B/.5,985,300.00.

En total, más de 380 mil beneficiarios recibirán ambos pagos durante el mes de diciembre.