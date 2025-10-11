Panamá Nacionales -  11 de octubre de 2025 - 10:54

Jubilados y pensionados cobrarán bono permanente y bono navideño en diciembre

Los jubilados y pensionados de la CSS recibirán en diciembre doble bono, siendo uno de ellos financiado con el impuesto a bebidas alcohólicas, según la Ley 438.

Jubilados y pensionados 

Jubilados y pensionados 

Web
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán en diciembre dos beneficios económicos: el bono permanente y el bono navideño, ambos financiados a través del Tesoro Nacional, según lo establece la Ley 438.

De acuerdo con la CSS, la institución actúa únicamente como ente pagador, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es el responsable de transferir los recursos necesarios para garantizar estos desembolsos.

Montos de los bonos a pagar a jubilados y pensionados en diciembre

Jubilados y pensionados - ACH.jpg

Bono permanente:

  • B/.40.00 para todos los jubilados y pensionados.

Bono navideño:

  • B/.60.00 para aproximadamente 320,403 pensionados, con un desembolso total de B/.19,197,086.43.
  • B/.100.00 para unos 59,924 pensionados, representando un desembolso de B/.5,985,300.00.

En total, más de 380 mil beneficiarios recibirán ambos pagos durante el mes de diciembre.

En esta nota:
Seguir leyendo

Calendario de pagos a jubilados y pensionados: Fechas del segundo cobro en octubre y noviembre

Primer pago de octubre a jubilados y pensionados será este viernes; cheques se entregan el lunes

Calendario de pagos de bonos a jubilados y pensionados: Mes y monto a depositar por la CSS

Recomendadas

Más Noticias