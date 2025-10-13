Panamá Nacionales -  13 de octubre de 2025 - 17:53

Ubican a 11 menores reportados con Alerta Amber durante el fin de semana

Cuatro de estos menores con Alerta Amber eran residentes del distrito de Santiago, en la provincia de Veraguas.

Ubican a menores reportados con Alerta Amber.

shutterstock
Ana Canto
Por Ana Canto

La Unidad Especializada de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la Nación informó que, durante el fin de semana, fueron ubicados 11 menores de edad que tenían activa la Alerta Amber.

Cuatro de estos menores eran residentes del distrito de Santiago, en Veraguas. En estos casos, se realizaron las entrevistas correspondientes y se llevaron a cabo las verificaciones necesarias para determinar si la conducta que motivó su desaparición constituye un hecho delictivo.

