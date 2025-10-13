Ubican a 11 menores reportados con Alerta Amber durante el fin de semana

La Unidad Especializada de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la Nación informó que, durante el fin de semana, fueron ubicados 11 menores de edad que tenían activa la Alerta Amber.
