Panamá Nacionales -  7 de octubre de 2025 - 07:51

Alerta Amber Panamá: buscan a cuatro adolescentes de 15 años desaparecidos

Se activa Alerta Amber por Abril Itzel, Maritza Ábrego, Alejandro Arango y Thania Rodríguez, desaparecidos en distintas provincias de Panamá.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio Público, en coordinación con las autoridades de seguridad y siguiendo los protocolos de la Ley 469 del 8 de mayo de 2025, activó la Alerta Amber Panamá por la desaparición de cuatro adolescentes en distintas provincias del país.

Alerta Amber por Abril Itzel, Maritza Ábrego, Alejandro Arango y Thania Rodríguez

Casos reportados

  • Abril Itzel Urrutia González, de 15 años, fue vista por última vez el 5 de octubre de 2025 en su residencia ubicada en Omar Torrijos, distrito de San Miguelito.

  • Maritza Ábrego, de 15 años, desapareció en la provincia de Bocas del Toro.

  • Alejandro Arango Guerrero, de 15 años, fue reportado desaparecido en la provincia de Chiriquí.

  • Thania Michelle Rodríguez Chacón, de 15 años, se encuentra desaparecida en la provincia de Panamá.

Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para ubicar a los adolescentes, e instan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a contactar de inmediato al 104 de la Policía Nacional o al 311, línea gratuita de atención ciudadana.

La Alerta Amber Panamá tiene como propósito difundir rápidamente la información de menores desaparecidos, para facilitar su pronta localización y retorno seguro a sus hogares.

Las instituciones reafirman su compromiso de actuar de manera coordinada y oportuna ante estos casos, e invitan a la población a compartir los avisos oficiales emitidos por el Ministerio Público y la Policía Nacional en sus redes sociales.

