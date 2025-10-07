Alerta Amber Panamá: buscan a cuatro adolescentes de 15 años desaparecidos

El Ministerio Público, en coordinación con las autoridades de seguridad y siguiendo los protocolos de la Ley 469 del 8 de mayo de 2025, activó la Alerta Amber Panamá por la desaparición de cuatro adolescentes en distintas provincias del país.

Alerta Amber por Abril Itzel, Maritza Ábrego, Alejandro Arango y Thania Rodríguez

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PGN_PANAMA/status/1975521766882562169&partner=&hide_thread=false Cumpliendo con los parámetros establecidos en la Ley 469 del 08 de mayo de 2025, se procede a la activación de la @AlertaAmberPma por ABRIL ITZEL URRUTIA GONZALEZ y en consecuencia, se solicita la colaboración de la ciudadanía.@MinSegPma @MinGobPma #ReportaAl104 pic.twitter.com/9YTQpWHfU1 — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) October 7, 2025

Casos reportados

Abril Itzel Urrutia González , de 15 años, fue vista por última vez el 5 de octubre de 2025 en su residencia ubicada en Omar Torrijos, distrito de San Miguelito.

Maritza Ábrego , de 15 años, desapareció en la provincia de Bocas del Toro.

Alejandro Arango Guerrero , de 15 años, fue reportado desaparecido en la provincia de Chiriquí.

Thania Michelle Rodríguez Chacón, de 15 años, se encuentra desaparecida en la provincia de Panamá.

Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para ubicar a los adolescentes, e instan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a contactar de inmediato al 104 de la Policía Nacional o al 311, línea gratuita de atención ciudadana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PGN_PANAMA/status/1975165495704719831&partner=&hide_thread=false Cumpliendo con los parámetros establecidos en la Ley 469 del 08 de mayo de 2025, se procede a la activación de la @AlertaAmberPma para:



ALEJANDRO ARANGO GUERRERO

THANIA MICHELLE RODRÍGUEZ CHACON



Y en consecuencia, se solicita la colaboración de la ciudadanía. pic.twitter.com/XEXcj2dwvh — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) October 6, 2025

La Alerta Amber Panamá tiene como propósito difundir rápidamente la información de menores desaparecidos, para facilitar su pronta localización y retorno seguro a sus hogares.

Las instituciones reafirman su compromiso de actuar de manera coordinada y oportuna ante estos casos, e invitan a la población a compartir los avisos oficiales emitidos por el Ministerio Público y la Policía Nacional en sus redes sociales.