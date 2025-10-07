OpenAI ajusta políticas de derechos de autor en Sora 2

La compañía OpenAI anunció que reforzará el control sobre los derechos de autor en su nueva aplicación de creación de videos con inteligencia artificial, Sora 2, luego de recibir críticas por el uso no autorizado de personajes reconocidos.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, explicó en un blog publicado el viernes que la empresa “otorgará a los titulares de derechos un control más preciso sobre la generación de personajes”, con el fin de evitar infracciones y proteger la propiedad intelectual.

Desde su lanzamiento el 1 de octubre, los usuarios de Sora 2 han generado videos con inteligencia artificial que replican o se inspiran en personajes de series animadas como South Park y videojuegos como Pokémon, lo que despertó preocupación entre los creadores y las compañías titulares de esas marcas.

Sora 2 funciona como una plataforma similar a TikTok, donde los usuarios pueden insertar su propia imagen en escenas creadas con IA y compartir los resultados. Sin embargo, la facilidad de recrear personajes protegidos por derechos de autor ha generado controversia.

La empresa, propietaria del conocido chatbot ChatGPT, enfrenta actualmente varias demandas por derechos de autor, incluyendo una presentada por el diario The New York Times.

De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, OpenAI evalúa permitir que los titulares de derechos, como estudios de cine o empresas de entretenimiento, puedan optar por excluir sus obras de los contenidos generados por inteligencia artificial dentro de Sora 2, siguiendo un modelo similar al aplicado en otras industrias.

