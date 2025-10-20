Detienen a hombre por robo agravado de billetes de lotería y efectivo en Betania

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que un hombre fue detenido de manera provisional, imputado por la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico del área Metropolitana, por su presunta participación en un robo agravado ocurrido el 18 de septiembre de 2025 en el sector de Betania.

Hombre detenido por robo de lotería y efectivo en Betania

Según la PGN, el detenido estaría implicado en el hurto de billetes de loterías y dinero en efectivo a un motorizado. La investigación continúa para determinar si existen más personas involucradas en el hecho.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad ciudadana y aseguraron que se realizan operativos constantes para proteger a los comerciantes y ciudadanos de delitos similares.