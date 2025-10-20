Policía Nacional recupera camión del Estado con documentos falsificados.

La Policía Nacional recuperó un camión propiedad del Estado que iba a ser inscrito con documentos alterados. El vehículo, que estaba siendo tramitado para actualización de datos y traspaso municipal, fue llevado a la Sección de Robo y Hurto de Autos de la DIJ, donde se comprobaron alteraciones en el motor y en la documentación.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1980352045866426576&partner=&hide_thread=false
La Policía Nacional logró recuperar un camión propiedad del Estado que iba a ser inscrito con documentos alterados.— Telemetro Reporta (@TReporta) October 20, 2025
El vehículo fue tramitado para una actualización de datos y traspaso municipal, y al ser llevado a la Sección de Robo Hurto de Autos de la DIJ, se comprobaron… pic.twitter.com/5DYebUVLdX