Panamá Nacionales -  20 de octubre de 2025 - 14:34

Policía Nacional recupera camión del Estado con documentos falsificados

La Policía Nacional informó que el camión fue llevado a la Sección de Robo y Hurto de Autos de la DIJ.

Policía Nacional recupera camión del Estado con documentos falsificados.

Policía Nacional recupera camión del Estado con documentos falsificados.

Policía Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional recuperó un camión propiedad del Estado que iba a ser inscrito con documentos alterados. El vehículo, que estaba siendo tramitado para actualización de datos y traspaso municipal, fue llevado a la Sección de Robo y Hurto de Autos de la DIJ, donde se comprobaron alteraciones en el motor y en la documentación.

El camión fue retenido mientras se esclarecen los hechos y se determinan responsabilidades.

