Panamá Nacionales -  20 de octubre de 2025 - 17:17

Presidente de Paraguay resalta cooperación y vínculos comerciales con Panamá en la Asamblea Nacional

El presidente de Paraguay fue recibido por el presidente del Órgano Legislativo, Jorge Herrera, en el marco de una visita oficial en la Asamblea Nacional.

Ana Canto
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, agradeció el apoyo de Panamá en el entrenamiento del grupo Lince de la Policía Nacional paraguaya, durante su intervención en la Asamblea Nacional.

En su discurso, Peña destacó la conectividad y el servicio global que ofrece Panamá, elementos que, según dijo, abrirán nuevas puertas para el crecimiento económico y fortalecerán los vínculos comerciales entre ambos países. Además, reiteró las bondades del país y su adhesión positiva al Mercosur.

El mandatario fue recibido por el presidente del Órgano Legislativo, Jorge Herrera, en el marco de una visita oficial de cortesía al Palacio Justo Arosemena.

Durante el acto, Herrera reafirmó el compromiso de ambos países en materia de diálogo, cooperación, confianza mutua y fortalecimiento de relaciones justas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1980368334529913097&partner=&hide_thread=false

