Panamá Nacionales -  20 de octubre de 2025 - 15:37

Este martes 21 de octubre continúa el pago del PASE-U en más provincias

El IFARHU informó que los pagos del PASE-U continuarán el martes 21 de octubre en las provincias de Chiriquí, Coclé y Veraguas.

Pago del PASE-U 2025.

Pago del PASE-U 2025.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este martes 21 de octubre con el segundo pago de la beca PASE-U en las provincias de Veraguas, Chiriquí y Coclé.

El horario de atención para el retiro de los cheques será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en los centros habilitados por el IFARHU en cada región.

Le podría interesar: IFARHU: pagos del PASE-U continuarán el 20 de octubre en Chiriquí y Coclé

Lugares de pago del PASE-U para el 17 de octubre

Provincia de Chiriquí

  • Barú: Manaca, El Palmar, Limones y Puerto Armuelles
  • David: David y Las Lomas

Provincia de Coclé

  • La Pintada: El Harino, El Potrero, Las Lomas, Piedras Gordas, Llano Grande y La Pintada.
  • Antón: San Juan de Dios y Santa Rita

Provincia de Veraguas

Distrito de Santa Fe

  • Escuela Urracá
  • Escuela Belencillo
  • Escuelas Río Veraguas

Acceda al calendario de pagos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

  • La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
  • La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:

  • Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:

  • En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.
  • El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.
En esta nota:
Seguir leyendo

IFARHU: Centros escolares que entregarán pago de becas y asistencias este lunes y martes

Pago a Jubilados y pensionados de la segunda quincena de octubre será el lunes y martes

¿Cuándo pagan el décimo tercer mes en Panamá?

Recomendadas

Más Noticias