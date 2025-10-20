Panamá Nacionales -  20 de octubre de 2025 - 16:08

Lista de agroferias del IMA para este martes 21 de octubre en más de cinco provincias

Agroferias del IMA para el martes 21 de octubre en diversas provincias con productos frescos y de calidad.

Agroferias del IMA. 

Agroferias del IMA. 

IMA
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el martes 21 de octubre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables y cédula.

Agroferias para el martes 21 de octubre

Veraguas

  • Parque San Pablo, Soná.

Panamá

  • Cancha de Los Libertadores, corregimiento de Betania.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Paja del Sombrero, distrito de Gualaca.

Herrera

  • Junta comunal de El Rincón, distrito de Santa María.

Colón

  • Campo de juego de Achiote, distrito de Chagres.

Panamá Oeste

  • Casa comunal de Zanguengas, corregimiento de Herrera, distrito de La Chorrera.

Los Santos

  • Junta Comunal de Guararé, distrito de Guararé Arriba.
  • Predios de la Escuela de El Bebedero, distrito de Tonosí.

Coclé

  • Casa comunal de Piedras Gordas cabecera, distrito de La Pintada.
