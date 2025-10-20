Presentan anteproyecto de ley para cambiar la fecha del Día del Padre en Panamá.

El diputado Ricardo Vigil presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley para establecer el 19 de marzo como Día del Padre en Panamá.

Actualmente, el país celebra esta fecha el tercer domingo de junio, según la Ley 31 del 5 de diciembre de 1949, pero Vigil considera que la celebración pierde relevancia por no tener una fecha fija.

El legislador señaló que el 19 de marzo se conmemora en otros países en honor a San José, siguiendo las tradiciones de la fe católica.

"Con ese ánimo de promover el valor de la familia y el aporte de los hombres en su condición de padres de familia, creemos necesario que tomemos como modelo lo que nos dejó el legado del Día del Padre un hombre que fue ejemplo de fe, fortaleza de padre protector y un ser humano de muchas virtudes como lo fue San José, padre de Jesús", destacó el diputado al sustentar la iniciativa.