Aduanas decomisa más de 700 frascos de probióticos para mujeres sin registro sanitario en Chiriquí

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas lograron la retención de 703 frascos de probióticos para damas, valorados en aproximadamente B/.28,000, durante acciones de verificación realizadas en empresas de encomiendas en la provincia de Chiriquí.

La mercancía, que provenía de la Zona Libre de Colón y tenía como destino un comercio en David, no contaba con la documentación de sustento ni con el registro sanitario correspondiente, por lo que fue decomisada para las investigaciones pertinentes por presunta infracción aduanera.