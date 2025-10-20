Aduanas decomisa más de 700 frascos de probióticos para mujeres sin registro sanitario en Chiriquí

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas lograron la retención de 703 frascos de probióticos para damas, valorados en aproximadamente B/.28,000, durante acciones de verificación realizadas en empresas de encomiendas en la provincia de Chiriquí.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1980395184769683890&partner=&hide_thread=false
Inspectores de @aduanaspanama lograron la retención de 703 frascos de probióticos para damas valorados en aproximadamente B/.28,000, en acciones de verificación en empresas de encomiendas en la provincia de Chiriquí.— Telemetro Reporta (@TReporta) October 20, 2025
La mercancía proveniente de la Zona Libre de Colón y con… pic.twitter.com/OjNozAV2vD