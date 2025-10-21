Ministerio Público investiga explosión en Alsacia Towers por homicidio culposo

El Ministerio Público (MP) informó que abrió una investigación por homicidio culposo y lesiones personales tras la explosión registrada en el edificio Alsacia Towers, ubicado en la Avenida Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto), en la ciudad de Panamá.

El siniestro cobró la vida de la doctora Ámbar Guelfi, de 37 años, quien sufrió quemaduras en más del 70% de su cuerpo y falleció pese a los esfuerzos médicos.

Ministerio Público investiga explosión en edificio de la Tumba Muerto

Además, su madre de 62 años y su hijo de 9 años permanecen hospitalizados debido a las graves lesiones sufridas durante la explosión. Las autoridades del Ministerio Público indicaron que el caso se mantiene bajo investigación para determinar las causas exactas del incidente y posibles responsabilidades.

El edificio fue acordonado por unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), quienes realizaron labores de evacuación y verificación estructural del inmueble.

Vecinos del área reportaron que la explosión provocó daños en varios apartamentos y causó pánico entre los residentes. El MP reiteró su compromiso de esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas y sus familiares.