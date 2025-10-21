Panamá Nacionales -  21 de octubre de 2025 - 15:24

San Miguelito recuerda a comerciantes la obligación de fumigar locales para garantizar higiene

La Alcaldía de San Miguelito recuerda que los comercios deben realizar fumigaciones periódicas según su actividad, para garantizar condiciones higiénicas.

San Miguelito recuerda a comerciantes la obligación de fumigar

San Miguelito recuerda a comerciantes la obligación de fumigar

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de San Miguelito recordó a los comerciantes del distrito que es obligatorio realizar fumigaciones periódicas en sus locales, de acuerdo con la actividad que desarrollan, con el objetivo de garantizar condiciones higiénicas y proteger la salud pública.

Alcaldía de San Miguelito recuerda que los comercios

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1980729269891305687&partner=&hide_thread=false

Según la normativa vigente:

  • Los comercios que vendan, elaboren o almacenen productos alimenticios o bebidas, así como restaurantes, cantinas, panaderías y hoteles, deben realizar fumigaciones cada dos meses.
  • Los comercios dedicados a la venta de mercancía seca, muebles, talleres u otras actividades similares deben realizar fumigaciones cada tres meses.

El cumplimiento de estas disposiciones tiene como finalidad proteger la salud y seguridad de la población, además de asegurar que los comercios mantengan condiciones higiénicas adecuadas para quienes utilizan sus servicios. La Alcaldía hace un llamado a los comerciantes a respetar los plazos establecidos, contribuyendo así al bienestar general de la comunidad.

En esta nota:
Seguir leyendo

Alcaldía de San Miguelito ofrece 10% de descuento en impuestos 2025

Cementerio municipal de San Miguelito alcanza su capacidad máxima

Alcaldía de San Miguelito asume daños por accidente en Río Abajo

Recomendadas

Más Noticias