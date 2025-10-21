San Miguelito recuerda a comerciantes la obligación de fumigar locales para garantizar higiene

La Alcaldía de San Miguelito recordó a los comerciantes del distrito que es obligatorio realizar fumigaciones periódicas en sus locales, de acuerdo con la actividad que desarrollan, con el objetivo de garantizar condiciones higiénicas y proteger la salud pública.

Según la normativa vigente:

Los comercios que vendan, elaboren o almacenen productos alimenticios o bebidas, así como restaurantes, cantinas, panaderías y hoteles, deben realizar fumigaciones cada dos meses.

Los comercios dedicados a la venta de mercancía seca, muebles, talleres u otras actividades similares deben realizar fumigaciones cada tres meses.

El cumplimiento de estas disposiciones tiene como finalidad proteger la salud y seguridad de la población, además de asegurar que los comercios mantengan condiciones higiénicas adecuadas para quienes utilizan sus servicios. La Alcaldía hace un llamado a los comerciantes a respetar los plazos establecidos, contribuyendo así al bienestar general de la comunidad.