ENSA confirma devolución de B/.780,321 a clientes por multa de ASEP

La Empresa Nacional de Servicios Públicos (ENSA) aclaró que el monto de B/.780,321, correspondiente a la multa impuesta por la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) por infringir normas de calidad del servicio eléctrico entre 2020 y 2022, ya fue completamente acreditado a los clientes afectados durante los meses de abril y mayo de 2025.

ENSA destacó que actualmente cumple de manera plena con los indicadores globales de calidad del servicio exigidos por la regulación. Además, la empresa mantiene su compromiso con la mejora continua a través de un plan de inversiones intensivo, oportuno e innovador.

ENSA devuelve dinero a clientes y alcanza cumplimiento en calidad del servicio eléctrico

Los resultados de estas estrategias se reflejaron en el Informe Estadístico del Sector Eléctrico Panameño, publicado por la ASEP en marzo pasado, donde al cierre de 2024 se alcanzó un 96% de cumplimiento, evidenciando un impacto positivo en la confiabilidad y eficiencia del servicio eléctrico que se ofrece a los clientes panameños.

Con estas acciones, ENSA reafirma su enfoque en brindar un servicio cada vez más confiable, transparente y de calidad, reforzando la confianza de sus usuarios y contribuyendo al desarrollo del sector eléctrico en Panamá.