Panamá Nacionales -  21 de octubre de 2025 - 15:46

ENSA confirma devolución de B/.780,321 a clientes por multa de ASEP

ENSA informó que acreditó a sus clientes el monto de B/.780,321 correspondiente a multa de ASEP por fallas en el servicio eléctrico entre 2020 y 2022.

ENSA devuelve dinero a clientes

ENSA devuelve dinero a clientes

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Empresa Nacional de Servicios Públicos (ENSA) aclaró que el monto de B/.780,321, correspondiente a la multa impuesta por la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) por infringir normas de calidad del servicio eléctrico entre 2020 y 2022, ya fue completamente acreditado a los clientes afectados durante los meses de abril y mayo de 2025.

ENSA destacó que actualmente cumple de manera plena con los indicadores globales de calidad del servicio exigidos por la regulación. Además, la empresa mantiene su compromiso con la mejora continua a través de un plan de inversiones intensivo, oportuno e innovador.

ENSA devuelve dinero a clientes y alcanza cumplimiento en calidad del servicio eléctrico

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1980730789479477439&partner=&hide_thread=false

Los resultados de estas estrategias se reflejaron en el Informe Estadístico del Sector Eléctrico Panameño, publicado por la ASEP en marzo pasado, donde al cierre de 2024 se alcanzó un 96% de cumplimiento, evidenciando un impacto positivo en la confiabilidad y eficiencia del servicio eléctrico que se ofrece a los clientes panameños.

Con estas acciones, ENSA reafirma su enfoque en brindar un servicio cada vez más confiable, transparente y de calidad, reforzando la confianza de sus usuarios y contribuyendo al desarrollo del sector eléctrico en Panamá.

En esta nota:
Seguir leyendo

Consejo de Gabinete autoriza contrato de 3 millones para mantenimiento tecnológico del SPA

Comisión de Presupuesto aprueba el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado 2026

Hombre es detenido provisionalmente por agredir y amenazar a su pareja en San Miguelito

Recomendadas

Más Noticias