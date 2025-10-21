ASEP multa con 18 millones de dólares a ENSA, EDEMET y EDECHI por incumplir normas de calidad

Las empresas de distribución eléctrica ENSA, EDEMET y EDECHI fueron multadas con 18.5 millones de dólares por infringir normas de calidad del servicio, informó la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos ( ASEP ).

Según la ASEP, todas estas compañías incumplieron lo establecido en el artículo 80, numeral 3, de la Ley No. 6 de 1997, que las obliga a mantener altos niveles de calidad, requisito que no cumplieron.

En total, la entidad aplicó 10 multas entre estas empresas durante los años 2019 a 2022, resueltas entre agosto y noviembre de 2024.

ENSA fue multada en tres ocasiones (2020, 2021 y 2022) por un monto global de más de 780 mil dólares

EDEMET recibió cuatro sanciones (2019, 2020, 2021 y 2022) por un total de más de 13 millones de dólares.

EDECHI fue sancionada en tres ocasiones (2020, 2021 y 2022) por más de 4 millones de dólares.

La administradora de la ASEP, Zelmar Rodríguez, indicó que el monto total de las multas debe acreditarse a los clientes afectados durante las fechas indicadas, reflejándose mediante una leyenda en la facturación de cada usuario.

La entidad destacó que en junio de 2024 se habían resuelto multas por 21 millones de dólares, y con las nuevas sanciones por 18.5 millones, se alcanza una cifra histórica de más de 39 millones de dólares solo en distribución de energía eléctrica.