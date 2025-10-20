Defensoría del Pueblo declara "funcionaria hostil" a jueza de paz de Pedregal

La Defensoría del Pueblo declaró como “funcionaria hostil y entorpecedora” a Aidel Álvarez, jueza de la Casa de Justicia Comunitaria de Paz de Pedregal, por negarse a colaborar con requerimientos oficiales relacionados con una investigación en curso.

Según la entidad, la jueza no respondió a solicitudes formales enviadas a su despacho en el marco de una queja presentada por una usuaria ante la Defensoría del Pueblo.

Defensoría del Pueblo declara hostil a jueza de paz de Pedregal

La @DefensoriaPan declaró "funcionaria hostil y entorpecedora" a Aidel Álvarez, jueza de la Casa de Justicia Comunitaria de Paz de Pedregal.



La entidad señala que la jueza de paz no ha colaborado ni respondido a solicitudes que han sido enviadas a su despacho, relacionadas con…

En un comunicado, la institución informó que se notificó al Ministerio de Gobierno sobre la falta cometida por Álvarez, y además se puso en conocimiento al procurador general de la Nación por la posible comisión de un delito contra la administración pública, tipificado como abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.

La Defensoría reiteró que mantendrá su compromiso de garantizar el respeto a los derechos humanos y de promover la transparencia en la gestión pública, especialmente en instituciones encargadas de impartir justicia comunitaria.