Defensoría del Pueblo declara "funcionaria hostil" a jueza de paz de Pedregal

La Defensoría del Pueblo declaró “hostil” a Aidel Álvarez, jueza de paz de Pedregal, por no colaborar en una investigación.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

La Defensoría del Pueblo declaró como “funcionaria hostil y entorpecedora” a Aidel Álvarez, jueza de la Casa de Justicia Comunitaria de Paz de Pedregal, por negarse a colaborar con requerimientos oficiales relacionados con una investigación en curso.

Según la entidad, la jueza no respondió a solicitudes formales enviadas a su despacho en el marco de una queja presentada por una usuaria ante la Defensoría del Pueblo.

En un comunicado, la institución informó que se notificó al Ministerio de Gobierno sobre la falta cometida por Álvarez, y además se puso en conocimiento al procurador general de la Nación por la posible comisión de un delito contra la administración pública, tipificado como abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.

La Defensoría reiteró que mantendrá su compromiso de garantizar el respeto a los derechos humanos y de promover la transparencia en la gestión pública, especialmente en instituciones encargadas de impartir justicia comunitaria.

