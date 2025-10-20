CHIRIQUÍ Nacionales -  20 de octubre de 2025 - 06:21

Activan Alerta Amber por desaparición de Ashlee Nicole Espinoza en Chiriquí

Autoridades activan Alerta Amber para localizar a Ashlee Nicole Espinoza, de 17 años, vista por última vez el 18 de octubre en la provincia de Chiriquí.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional y el Ministerio Público activaron una Alerta Amber por la desaparición de Ashlee Nicole Espinoza, una joven de 17 años, quien fue vista por última vez el pasado 18 de octubre de 2025 en su residencia ubicada en La Victoria, Pedregal, distrito de Boquerón, provincia de Chiriquí.

De acuerdo con la información oficial, la menor salió de su hogar abordo de un vehículo Hyundai Grand i10, color blanco, y desde entonces se desconoce su paradero.

Contactos de ser vista tras activación de Alerta Amber

Las autoridades piden a la ciudadanía colaborar con cualquier información que ayude a ubicarla.

Si tiene datos sobre su paradero, puede comunicarse al 104 de la Policía Nacional, al 507-2961 de la Sección de Atención Primaria de Boquerón, o al minuto de seguridad más cercano.

El Sistema de Alerta Amber Panamá busca movilizar de manera inmediata a las instituciones y medios de comunicación para localizar a menores desaparecidos en el menor tiempo posible.

