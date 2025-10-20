Panamá Nacionales -  20 de octubre de 2025 - 08:43

Fiestas patrias 2025: ¿Qué se conmemora el 5 de noviembre?

Hace 20 años fue aprobada la Ley 55 que reconoce el 5 de noviembre como "Día Nacional". Conozca qué sucedió en la provincia Colón.

Ciudad de Colón

Ciudad de Colón, importancia del 5 de Noviembre 

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El 5 de noviembre, Panamá celebra un día histórico para la consolidación de su independencia de Colombia en el territorio de Colón. Aunque la separación de Panamá de Colombia fue declarada oficialmente el 3 de noviembre de 1903, los acontecimientos ocurridos el 4 y 5 de noviembre en Colón fueron esenciales para garantizar el éxito de la gesta separatista, que culminó con el establecimiento de la República de Panamá.

¿Qué sucedió el 5 de noviembre de 1903 en la provincia de Colón?

5 de noviembre - Panamá Vieja Escuela.jpg

El 4 de noviembre, la Junta Patriótica Revolucionaria de Colón, liderada por Porfirio Meléndez, convocó a los colonenses para informarles sobre la situación en la ciudad de Panamá y confirmar la autorización de Meléndez para liderar el movimiento en Colón. Para difundir la noticia de la separación, un telegrama con la frase clave “Llegó Matea” se envió a varias regiones del país. En Colón, sin embargo, el mensaje se transmitió mediante una llamada codificada con la expresión “el sancocho está por empezar”, asegurando que la comunicación se mantuviera en secreto.

La presencia de 500 soldados colombianos del Batallón de Tiradores, comandados por el coronel Eliseo Torres, complicaba la situación en la provincia atlántica. Estas tropas habían llegado a Colón en respuesta a rumores de una posible invasión desde Nicaragua, lo cual amenazaba con sofocar el movimiento separatista. Sin embargo, Meléndez, con habilidad y diplomacia, negoció con los militares y les informó de que los rumores eran falsos y que la ciudad de Panamá permanecía en calma. Tras corroborar que no había conflicto en el Istmo, los soldados colombianos regresaron a Barranquilla, asegurando la tranquilidad en Colón y fortaleciendo la separación de Panamá.

Reconocimiento al pueblo

En reconocimiento a la relevancia de estos eventos, la Ley 55, aprobada hace 19 años bajo la administración de la presidenta Mireya Moscoso, declaró el 5 de noviembre como "Día Nacional" en Panamá. Así, cada año, el país recuerda esta fecha como una pieza clave en la consolidación de su soberanía e identidad.

