Analizan crear un nuevo sindicato dentro de CONATO

Un nuevo Sindicato podría ser creado, según una propuesta que se analiza dentro del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), donde recientemente se registraron cambios en su estructura y dirección interna.

Durante una entrevista, Gustavo Herrera explicó que el Consejo pasó de contar con nueve organizaciones a integrar un total de 19 gremios sindicales, con el objetivo de renovar su funcionamiento.

“Hasta hace poco dentro de CONATO solo podían participar nueve organizaciones, pero luego de una fuerte discusión entre todos los sectores sindicales, seis de esas nueve decidieron que se integren diez más, y dentro del contexto de las 19 se escogió una nueva directiva, que es la que hoy empieza a ejercer legal y formalmente”, señaló Herrera.

Proponen nueva organización sindical en CONATO

"Conato desde el 2011, de acuerdo al último decreto que crea el seguro educativo, se le asigna una partida de 18 mil dólares anuales, Evidentemente tenemos que hacer las revisiones en cuanto son las auditorías tanto de los bienes que debe haber en los bancos, los bienes… pic.twitter.com/SCqs9MdpUO — Telemetro Reporta (@TReporta) October 20, 2025

El dirigente recalcó que anteriormente el Consejo operaba sin una estructura formal reconocida por las autoridades.

“No existe certificación alguna que indique que había una directiva, presidente o secretario. Todo se hacía informalmente y de manera arcaica, contrario a derecho”, precisó.

Por su parte, Juan Samaniego resaltó que la función del CONATO debe centrarse en el diálogo y la búsqueda de consensos, no en promover acciones extremas como huelgas sin fundamento.

“No estamos en contra de la huelga; es un derecho. Pero tiene un sentido y un procedimiento dentro del Código de Trabajo. No se trata de hacer huelga por hacer. El que lo haga así desconoce las normas y el sentimiento del trabajador”, indicó Herrera.