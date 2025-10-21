Aduanas retiene a colombianos en el Aeropuerto de Tocumen con más de $10,000 sin declarar

Dos ciudadanos colombianos procedentes de Medellín fueron retenidos por inspectores de aduanas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen al portar sumas superiores a los $10,000 en efectivo sin realizar la debida declaración.

Ambos pasajeros, que se conocían entre sí, llegaron en el mismo vuelo comercial. Uno de ellos aseguró llevar $9,700, pero el conteo oficial determinó un total de $10,050, superando el límite permitido sin declaración. El segundo viajero declaró inicialmente $9,500, pero al someterse a una verificación secundaria, se contabilizó un total de $10,800, excediendo también el tope legal.

Las autoridades aduaneras reiteraron que cualquier ingreso o salida del país con montos superiores a $10,000 en efectivo debe registrarse mediante la Declaración Jurada de Viajero Digital. El incumplimiento puede derivar en la retención del dinero, así como investigaciones y posibles sanciones administrativas o penales.

Con este operativo, la Dirección de Aduanas refuerza la vigilancia y recuerda la importancia del cumplimiento de las normas para garantizar la seguridad financiera y la transparencia en el movimiento de capitales hacia y desde Panamá.