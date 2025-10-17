Aduanas retiene más de 28 mil dólares no declarados en vuelos internacionales

Como parte del operativo “Navidad sin Contrabando”, los inspectores de Aduanas reforzaron los controles en las terminales aéreas del país, logrando la retención de más de 28 mil dólares estadounidenses en dos casos distintos registrados en vuelos internacionales.

En el primer caso, una pasajera procedente de Venezuela arribó al Aeropuerto Internacional de Tocumen y declaró no tener bienes que declarar. Sin embargo, tras ser seleccionada por perfil de riesgo, los inspectores detectaron en su cartera un estuche con $15,033 dólares americanos.

En el segundo caso, un viajero proveniente de Lima, Perú, también aseguró no transportar dinero, pero la revisión de su maleta en el escáner evidenció la presencia de $13,935 dólares americanos sin documentación de respaldo.

Ambos casos fueron remitidos a la Fiscalía y el monto total retenido asciende a $28,968 dólares. Las autoridades recuerdan a los pasajeros que declarar correctamente el dinero en efectivo es obligatorio y que el incumplimiento de esta norma puede generar sanciones legales.