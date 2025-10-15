IMHPA y SINAPROC emiten aviso por lluvias significativas hasta el 17 de octubre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ( IMHPA ) emitió un aviso de vigilancia por lluvias significativas que se mantendrá vigente hasta el viernes 17 de octubre de 2025, informó el organismo a través de sus meteorólogas Pilar López y Julissa Rivera.

Según el pronóstico, se esperan tormentas de moderadas a muy fuertes, con potencial de ráfagas de viento y acumulados puntualmente significativos, especialmente durante las tardes y noches.

Áreas bajo aviso de prevención según IMHPA

Las áreas bajo aviso de prevención son:

Bocas del Toro

Ngäbe Buglé

Chiriquí

Veraguas

Herrera

Los Santos

Coclé

El resto del país

El IMHPA recomienda a la población mantenerse informada, tomar precauciones en zonas vulnerables y evitar actividades al aire libre durante los periodos de tormenta.