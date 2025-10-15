Panamá Nacionales -  15 de octubre de 2025 - 11:25

IMHPA y SINAPROC emiten aviso por lluvias significativas hasta el 17 de octubre

IMHPA mantiene vigilancia por lluvias y tormentas fuertes en Panamá hasta el 17 de octubre. Se esperan ráfagas de viento y acumulados importantes.

IMHPA alerta por lluvias significativas

IMHPA alerta por lluvias significativas

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias significativas que se mantendrá vigente hasta el viernes 17 de octubre de 2025, informó el organismo a través de sus meteorólogas Pilar López y Julissa Rivera.

Según el pronóstico, se esperan tormentas de moderadas a muy fuertes, con potencial de ráfagas de viento y acumulados puntualmente significativos, especialmente durante las tardes y noches.

Áreas bajo aviso de prevención según IMHPA

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/imhpapma/status/1978487533815337031&partner=&hide_thread=false

Las áreas bajo aviso de prevención son:

  • Bocas del Toro
  • Ngäbe Buglé
  • Chiriquí
  • Veraguas
  • Herrera
  • Los Santos
  • Coclé
  • El resto del país

El IMHPA recomienda a la población mantenerse informada, tomar precauciones en zonas vulnerables y evitar actividades al aire libre durante los periodos de tormenta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1978497025533444556&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

SINAPROC emite aviso de prevención hasta el 13 de octubre 2025

Sinaproc emite aviso por lluvias y aguaceros significativos hasta el 12 de octubre

¡Prepárese y tome nota! IMA publica donde habrá agroferias para el jueves 16 de octubre

Recomendadas

Más Noticias