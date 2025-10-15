IMHPA y SINAPROC emiten aviso por lluvias significativas hasta el 17 de octubre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias significativas que se mantendrá vigente hasta el viernes 17 de octubre de 2025, informó el organismo a través de sus meteorólogas Pilar López y Julissa Rivera.
Según el pronóstico, se esperan tormentas de moderadas a muy fuertes, con potencial de ráfagas de viento y acumulados puntualmente significativos, especialmente durante las tardes y noches.
Áreas bajo aviso de prevención según IMHPA
Las áreas bajo aviso de prevención son:
- Bocas del Toro
- Ngäbe Buglé
- Chiriquí
- Veraguas
- Herrera
- Los Santos
- Coclé
- El resto del país
El IMHPA recomienda a la población mantenerse informada, tomar precauciones en zonas vulnerables y evitar actividades al aire libre durante los periodos de tormenta.