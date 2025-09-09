Recuperan medicamentos hurtados de farmacia en Arraiján; una mujer fue aprehendida

La Policía Nacional, en conjunto con funcionarios del Ministerio Público, recuperó una gran cantidad de medicamentos hurtados de una farmacia en el corregimiento de Cerro Silvestre, distrito de Arraiján.

Recuperan medicamentos hurtados de farmacia en Arraiján

image

Durante el allanamiento, las autoridades aprehendieron a una mujer de 47 años, presuntamente vinculada al hecho. Según las investigaciones preliminares, los delincuentes ingresaron al local tras subir al techo y abrir un boquete en el zinc, logrando sustraer medicamentos y dinero en efectivo.

La Policía Nacional informó que continúa recabando información para identificar y capturar al resto de los responsables de este delito. Como parte del Plan Firmeza, la institución reiteró que se mantienen las acciones operativas en todo el país para mitigar el accionar delincuencial.