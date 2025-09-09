Panamá Oeste Nacionales -  9 de septiembre de 2025 - 15:10

Recuperan medicamentos hurtados de farmacia en Arraiján; una mujer fue aprehendida

Policía y Ministerio Público recuperaron medicamentos robados de una farmacia en Arraiján; una mujer de 47 años fue aprehendida.

Recuperan medicamentos hurtados de farmacia en Arraiján

Recuperan medicamentos hurtados de farmacia en Arraiján

Policía Nacional
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional, en conjunto con funcionarios del Ministerio Público, recuperó una gran cantidad de medicamentos hurtados de una farmacia en el corregimiento de Cerro Silvestre, distrito de Arraiján.

Recuperan medicamentos hurtados de farmacia en Arraiján

image

Durante el allanamiento, las autoridades aprehendieron a una mujer de 47 años, presuntamente vinculada al hecho. Según las investigaciones preliminares, los delincuentes ingresaron al local tras subir al techo y abrir un boquete en el zinc, logrando sustraer medicamentos y dinero en efectivo.

La Policía Nacional informó que continúa recabando información para identificar y capturar al resto de los responsables de este delito. Como parte del Plan Firmeza, la institución reiteró que se mantienen las acciones operativas en todo el país para mitigar el accionar delincuencial.

En esta nota:
Seguir leyendo

Almacén Central de Medicamentos del MINSA tiene un abastecimiento del 90%

MEDUCA fija tiempo límite para exámenes y anuncia receso escolar en septiembre 2025

Aprovecha las agroferias del IMA en tu comunidad este 10 y 11 de septiembre

Recomendadas

Más Noticias