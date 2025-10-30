Asamblea culmina la primera legislatura del segundo periodo de sesiones ordinarias

Este jueves, el presidente de la Asamblea Nacional , Jorge Herrera, declaró culminada la primera legislatura del segundo período de sesiones ordinarias.

Durante el acto de clausura, Herrera destacó el trabajo realizado por los diputados en materia legislativa y de fiscalización durante los últimos seis meses, subrayando la importancia de mantener el diálogo y la colaboración entre los órganos del Estado para avanzar en los temas prioritarios del país.

Asamblea Nacional cierra su primera legislatura del segundo período ordinario

Este jueves el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, declaró por culminada la primera legislatura del segundo período de sesiones ordinarias.

La sesión de cierre marca una pausa en las actividades legislativas, que se retomarán con la segunda legislatura del período ordinario el próximo año, conforme al calendario establecido en la Constitución.

En esta primera legislatura, la Asamblea debatió y aprobó diversos proyectos relacionados con el presupuesto general del Estado, educación, seguridad social, salud y desarrollo económico, entre otros temas de interés nacional.

El presidente Herrera agradeció a los diputados por su compromiso y a los ciudadanos por el seguimiento constante a las labores del Legislativo.