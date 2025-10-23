Ministra Lucy Molinar reconoce inconformidad por precio de referencia en licitación de laptops

La ministra de Educación (MEDUCA), Lucy Molinar , señaló que existe cierta inconformidad entre algunos sectores respecto al precio de referencia establecido en la licitación para la compra de laptops destinadas a estudiantes y docentes del sistema educativo público.

Molinar explicó que cada equipo incluiría una aplicación de inteligencia artificial que permitiría a los estudiantes realizar asignaciones desde sus hogares sin conexión a internet. No obstante, precisó que algunos proveedores han recomendado ajustar al alza el precio de referencia debido a las especificaciones técnicas requeridas.

Las discusiones sobre este tema se desarrollan entre el Meduca, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), con el fin de evaluar la viabilidad financiera del proyecto. “Cada dólar de la institución cuenta”, enfatizó la ministra.

El acto de homologación del proceso se extendió hasta el martes 21 de octubre, mientras que la apertura de propuestas está programada para el 12 de noviembre de 2025.