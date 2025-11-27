Panamá Nacionales -  27 de noviembre de 2025 - 16:01

INTERPOL Panamá aprehende a ciudadano jamaiquino por blanqueo de capitales

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

Unidades de INTERPOL en Panamá aprehendieron en el corregimiento de Juan Díaz a un ciudadano de nacionalidad jamaiquina, requerido por autoridades de Estados Unidos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Según informó la entidad, el hombre fue trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), donde se realizarán los trámites correspondientes para ponerlo a órdenes de las autoridades judiciales competentes.

La diligencia se llevó a cabo en coordinación con la Fiscalía Sexta Subregional de Don Bosco, con el apoyo operativo de la Unidad de Control de Multitudes.

