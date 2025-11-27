Reserve agua | IDAAN anuncia suspensión de agua en Punta Pacífica este fin de semana

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó un aviso importante para los residentes y comercios del corregimiento de San Francisco, debido a trabajos programados de mejora en la red de agua potable.

La institución anunció que realizará trabajos de interconexión de una nueva línea de conducción en Punta Pacífica, como parte del proyecto de ampliación de la línea de acueducto de San Francisco, una obra que busca mejorar la distribución y garantizar un suministro más estable en este sector de la capital.

IDAAN informó que este 29 y 30 de noviembre habrá suspensión de agua

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1994141567603626447&partner=&hide_thread=false El @IDAANinforma realizará este fin de semana trabajos de interconexión de una nueva línea de conducción de agua potable en Punta Pacífica, como parte del proyecto de ampliación de la línea de acueducto de San Francisco.



Los trabajos se desarrollarán desde las 10:00 p.m. del sábado 29 de noviembre hasta las 5:00 a.m. del domingo 30, periodo durante el cual se dará una suspensión temporal del servicio de agua potable en Punta Pacífica y áreas cercanas.

Además, el IDAAN informó que se realizarán intervenciones en la avenida República de Chile, junto al centro comercial Multiplaza, lo que implicará el cierre de un carril durante las labores. La institución recomendó a los conductores manejar con precaución y seguir las señales de tránsito colocadas en el área.

A los consumidores, el IDAAN les pidió tomar previsiones de abastecimiento, almacenando agua suficiente para el periodo en que se mantenga la suspensión. Finalmente, la entidad reiteró que estos trabajos forman parte de los proyectos de modernización de la red de distribución en la capital, destinados a mejorar la calidad del servicio a los usuarios de San Francisco.