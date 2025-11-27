Regalan pescado frente al Mercado de Mariscos como medida de protesta ante desalojos.

Este jueves 27 de noviembre, vendedores regalaron pescado como medida de protesta en las afueras del Mercado de Mariscos, luego de que la administración ordenara el cierre de varios locales y decomisara productos y equipos, lo que ha provocado pérdidas económicas a los comerciantes.

Tres tinas completas de filete de pescado fueron entregadas a las personas que atendieron el llamado de los pescadores y vendedores.

Por su parte, el administrador del mercado, Jaime Villafañe, indicó que uno de los manifestantes ocupa de forma irregular un módulo de venta dentro de las instalaciones, el cual pertenecía a un vendedor ya fallecido.

El anuncio de la entrega de pescado fue difundido a través de redes sociales, lo que generó una gran afluencia de personas.

Se espera que las partes involucradas lleguen a un acuerdo para que los afectados puedan retomar la venta de productos del mar.