Stranger Things 5 se estrena hoy en Panamá: hora y qué esperar de la última temporada

Hoy en Netflix estrena la quita y última temporada de la serie Stranger Things, y los fans en Panamá ya viven la emoción al máximo. El lanzamiento promete maratones, teorías y las increíbles aventuras ha esperado con ansias.
¿A qué hora se estrena en Panamá?
Según el calendario oficial de Netflix, los nuevos episodios estarán disponibles en Panamá a partir de las 8:00 p.m. (hora local), coincidiendo con el lanzamiento en otros países latinoamericanos como Colombia, Perú y Ecuador.
Este horario permitirá que los seguidores disfruten del estreno tras la jornada laboral o escolar, desde sus dispositivos favoritos.
¿Qué trae esta nueva entrega?
La quinta y última temporada de Stranger Things llegará dividida en tres partes, según confirmó Netflix. Los creadores adelantaron que este cierre será épico, cargado de giros inesperados, enfrentamientos decisivos y una fuerte dosis de nostalgia.
El Volumen 1 estará compuesto por cuatro episodios de diferentes duraciones, un formato que anticipa largas sesiones de maratón para los fanáticos más apasionados.
Fechas y horarios en Panamá de los próximos capítulos
Estas son las fechas de estreno de Stranger Things 5, disponibles desde las 8:00 p.m., hora de Panamá:
Volumen 1 — Ya disponible
- Episodios 1 al 4
- Estrenados el 26 de noviembre de 2025
Volumen 2 — Próximo estreno
- Episodios 5 al 7
- Fecha: 25 de diciembre de 2025
Volumen 3 — Final de temporada
- Episodio 8
- Fecha: 31 de diciembre de 2025