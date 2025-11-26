Stranger Things 5 se estrena hoy en Panamá: hora y qué esperar de la última temporada

Hoy es el gran estreno de Stranger Thing 5.

Hoy en Netflix estrena la quita y última temporada de la serie Stranger Things , y los fans en Panamá ya viven la emoción al máximo. El lanzamiento promete maratones, teorías y las increíbles aventuras ha esperado con ansias.

Embed - Stranger Things 5 | Tráiler del volumen 1 | Netflix

¿A qué hora se estrena en Panamá?

Según el calendario oficial de Netflix, los nuevos episodios estarán disponibles en Panamá a partir de las 8:00 p.m. (hora local), coincidiendo con el lanzamiento en otros países latinoamericanos como Colombia, Perú y Ecuador.

Este horario permitirá que los seguidores disfruten del estreno tras la jornada laboral o escolar, desde sus dispositivos favoritos.

¿Qué trae esta nueva entrega?

La quinta y última temporada de Stranger Things llegará dividida en tres partes, según confirmó Netflix. Los creadores adelantaron que este cierre será épico, cargado de giros inesperados, enfrentamientos decisivos y una fuerte dosis de nostalgia.

El Volumen 1 estará compuesto por cuatro episodios de diferentes duraciones, un formato que anticipa largas sesiones de maratón para los fanáticos más apasionados.

Fechas y horarios en Panamá de los próximos capítulos

Estas son las fechas de estreno de Stranger Things 5, disponibles desde las 8:00 p.m., hora de Panamá:

Volumen 1 — Ya disponible

Episodios 1 al 4

Estrenados el 26 de noviembre de 2025

Volumen 2 — Próximo estreno

Episodios 5 al 7

Fecha: 25 de diciembre de 2025

Volumen 3 — Final de temporada

Episodio 8

Fecha: 31 de diciembre de 2025