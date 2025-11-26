Presidenta Claudia Sheinbaum exige claridad: ¿fiscalía mexicana investiga a Raúl Rocha?

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum , urgió este miércoles a la Fiscalía General de la República (FGR) a confirmar o desmentir si existe una investigación o una orden de captura contra Raúl Rocha Cantú, propietario de la marca Miss Universo, luego de que una publicación periodística revelara supuestos cargos en su contra.

Raúl Rocha Raúl Rocha, presidente de Miss Universo. @raulrocha777

Un reportaje que desata presión pública

La petición de Sheinbaum surge después de que el diario Reforma informara que Rocha Cantú fue imputado por la FGR por presuntos vínculos con tráfico de drogas, armas y combustible entre Guatemala y México.

Según el medio, el empresario sería considerado líder de una red criminal dedicada al contrabando de combustible trasladado por el río Usumacinta y movilizado desde Chiapas y Tabasco hacia Querétaro.

Rocha, además, funge desde 2022 como cónsul honorario de Guatemala en México.

La mandataria rechaza que el caso afecte a Miss Universo 2025

Sheinbaum advirtió que la discusión legal en torno a Rocha Cantú no debe mezclarse con el triunfo de Fátima Bosch, representante mexicana coronada Miss Universo 2025. Según dijo, algunas voces intentan relacionar ambos temas para minimizar el logro de la joven.

“Son asuntos distintos. Quieren quitarle mérito, pero no corresponde mezclar”, insistió.

La Fiscalía, obligada a aclarar

La presidenta remarcó que únicamente la FGR puede confirmar si existe una carpeta de investigación abierta y cuál es su alcance. También evitó comentar sobre los señalamientos publicados, al subrayar que la información oficial debe provenir de la autoridad competente.

“Si hay una investigación, debe decirse con claridad”, concluyó.

FUENTE: EFE