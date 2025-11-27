Panamá Oeste Nacionales -  27 de noviembre de 2025 - 14:29

La Chorrera celebra la Independencia de Panamá de España con desfiles el 28 y 29 de noviembre

La Chorrera conmemora la Independencia de Panamá de España con desfiles de escuelas, entidades y bandas independientes el 28 y 29 de noviembre.

Noemí Ruíz
El distrito de La Chorrera se prepara para celebrar este 28 de noviembre, fecha que conmemora la Independencia de Panamá de España, con dos días de actividades patrias que incluirán desfiles de instituciones, centros educativos y bandas independientes.

Según confirmó Aquiles Acevedo, presidente de la Junta de Festejos y Efemérides Patrias del distrito, este viernes 28 de noviembre se desarrollará el desfile con la participación de entidades gubernamentales y planteles educativos, quienes recorrerán las principales calles del distrito en horario matutino y vespertino.

Para el sábado 29 de noviembre, la jornada continuará con la participación de las bandas independientes, que desfilarán en horas de la tarde, atrayendo a residentes y visitantes que cada año acuden a presenciar estas agrupaciones.

Acevedo señaló que, tras la experiencia de este año, espera mayor coordinación con las autoridades educativas para la organización de las actividades patrias del próximo año, con el fin de mejorar la logística y fluidez de los desfiles.

