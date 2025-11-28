Panamá gana histórica plata en Campeonato Centroamericano de Patinaje 2025

La delegación de Panamá de patinaje de carreras brilló con una participación histórica en el XXIV Campeonato Centroamericano de Patinaje de Carrera, realizado en San José, Costa Rica, del 20 al 24 de noviembre de 2025, donde el equipo compitió en diversas categorías dejando en alto el nombre del país.

El equipo panameño estuvo conformado por:

Alee Marie Luna – Categoría 9-10 años

Dalenis Michelle Garay Caballero – Categoría 11-12 años

Thaliana Cruz Pacheco – Categoría 11-12 años

Kiann Pérez – Categoría 11-12 años

Mateo Moreno – Entrenador

Desde enero, los atletas se han preparado con intensidad para afrontar este exigente campeonato, llevando a cabo entrenamientos específicos para cada una de las pruebas. En el evento participaron representantes destacados de toda la región, elevando significativamente el nivel competitivo.

image

Panamá logra su primera medalla de plata

A pesar de las difíciles condiciones y de que todos los gastos fueron cubiertos por los propios atletas, además de entrenar sin patinódromo, sin gimnasio y sin un equipo multidisciplinario (nutrición, fisioterapia o preparación física), los panameños demostraron entrega y talento.

En total, participaron en ocho pruebas:

4 de velocidad

1 de medio fondo

3 de fondo

Su rendimiento fue notable, registrando tiempos competitivos frente a países con mayor infraestructura y apoyo. El logro más destacado fue la medalla de plata, la primera en la historia del patinaje de velocidad en Panamá en un evento centroamericano, además de quedar muy cerca de conquistar otras preseas al ocupar varias veces la cuarta posición.

Este resultado refuerza el compromiso de los entrenadores y atletas que, pese a las limitaciones, continúan construyendo las bases del patinaje de carreras en Panamá, con la visión de formar deportistas capaces de representar al país en competencias de alto rendimiento.