Plaza Amador vs. Alianza: fecha, hora y dónde ver la final de la LPF

Este sábado 29 de noviembre se disputará la final de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) entre Plaza Amador y Alianza FC, en el Estadio Rommel Fernández a partir de las 6:00 p.m.

El encuentro podrá verse en vivo por RPC TV, con la previa desde las 5:30 p.m.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Plaza Amador vs. Alianza: transporte gratis para fanáticos y artistas en tarima

El servicio de transporte BusPort brindará transporte gratuito para los fanáticos que asistan al partido, con rutas desde Plaza Amador y la subestación Arnulfo Arias hacia el estadio.

Para amenizar la jornada, el evento contará con presentaciones en vivo de Don Pablo Mures, Jason Vega y DJ Chiki Dubs.