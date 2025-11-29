VIDEO | EN VIVO Plaza Amador vs. Alianza: sigue aquí la transmisión del partido

Final LPF Deportes -  29 de noviembre de 2025 - 17:30

Este sábado 29 de noviembre se disputa la final de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) entre Plaza Amador y Alianza FC.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este sábado 29 de noviembre se disputa la final de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) entre Plaza Amador y Alianza FC, en el Estadio Rommel Fernández a partir de las 6:00 p.m.

El encuentro podrá verse en vivo por RPC TV, con la previa desde las 5:30 p.m.

