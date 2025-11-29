Este sábado 29 de noviembre se disputa la final de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) entre Plaza Amador y Alianza FC, en el Estadio Rommel Fernández a partir de las 6:00 p.m.
Final LPF Deportes - 29 de noviembre de 2025 - 17:30
VIDEO | EN VIVO Plaza Amador vs. Alianza: sigue aquí la transmisión del partido
Este sábado 29 de noviembre se disputa la final de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) entre Plaza Amador y Alianza FC.
Te puede interesar:
Plaza Amador vs. Alianza: fecha, hora y dónde ver la final de la LPF
El encuentro podrá verse en vivo por RPC TV, con la previa desde las 5:30 p.m.
En esta nota: