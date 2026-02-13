Béisbol Juvenil 2026: ¡Poder Vaquero! Luis Aranda es el Jugador Más Valioso de la temporada

Luis Aranda es el Jugador Más Valioso de la temporada 2026 de Béisbol Juvenil.

El receptor de los Vaqueros de Panamá Oeste, Luis Aranda, fue distinguido este mediodía como el Jugador Más Valioso (MVP) del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 .

Aranda obtuvo el galardón con un contundente 63.62% del voto ponderado. En esta elección participaron miembros de la prensa, la afición y la Junta Directiva de la Fedebeis. El segundo lugar fue para Ricardo Acosta, de Coclé, quien alcanzó un 9.87%.

Aranda obtuvo el galardón con un contundente 63.62% del voto ponderado. FEDEBEIS

Una ofensiva dominante en la Ronda Regular

Durante la fase regular de 2026, Aranda se convirtió en el pilar ofensivo de los Vaqueros. El receptor cerró su participación con un gran promedio de bateo producto de 35 imparables conectados.

Además de su alto promedio, Aranda lideró el torneo en carreras remolcadas con 22 y sumó 24 carreras anotadas a su cuenta personal. Estas cifras lo consolidaron como el líder absoluto en promedio al bate y producción de carreras en la primera etapa del certamen.

Liderazgo y proyección hacia la siguiente fase

Su capacidad para decidir partidos con el madero y su seguridad detrás del plato lo posicionan como la máxima figura de la temporada. Gracias a su rendimiento de élite, Panamá Oeste encara la fase de semifinales con el mejor jugador del torneo en sus filas.

Con este reconocimiento, Luis Aranda reafirma el gran momento que vive el béisbol de Panamá Oeste, equipo que también cuenta con el Manager del Año en esta campaña.