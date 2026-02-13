Béisbol Juvenil 2026: serie semifinal entra en pausa por festividades de Carnaval

La emoción de las semifinales del Béisbol Juvenil 2026 se traslada de los estadios a las calles, pero no para jugar. Tras completarse el calendario previsto para este jueves, la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) ha confirmado que no habrá partidos durante el fin de semana ni los días de asueto, retomando la acción en el diamante la próxima semana.

Béisbol Juvenil 2026: calendario de regreso y pausa nacional

De acuerdo con el calendario oficial de la FEDEBEIS, no habrá partidos programados entre el viernes 13 y el jueves 19 de febrero debido a las fiestas del carnaval. Esta pausa permitirá a los cuerpos técnicos reorganizar sus rotaciones de pitcheo tras la intensa carga de partidos de la ronda regular y el inicio de las semifinales.

La acción volverá a los estadios el viernes 20 de febrero a las 7:00 p.m. con los siguientes enfrentamientos:

Coclé vs. Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín.

Panamá Oeste vs. Panamá Metro en el Estadio Rod Carew.

Se espera que la fanaticada regrese en masa a los coliseos tras el descanso para definir a los dos equipos que pelearán por el título de la Copa Caja de Ahorros 2026.