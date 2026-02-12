Béisbol Juvenil 2026: resultados de infarto, Coclé revive en electrizante jornada y pausa por Carnaval

Las semifinales del 57° Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 alcanzan su punto máximo de tensión. Tras una jornada vibrante este miércoles, el torneo entrará en una pausa obligatoria por los carnavales, regresando al diamante la próxima semana.
Béisbol Juvenil 2026: resultados del miércoles 11 de febrero
La jornada de ayer fue decisiva para apretar las llaves semifinales. En el Rod Carew, los "Vaqueros" de Panamá Oeste reafirmaron su dominio al vencer 8-6 a Panamá Metro. Por otro lado, en un duelo defensivo en el Kenny Serracín, Coclé logró una victoria vital de 4-3 sobre Chiriquí, cortando la racha de los locales.
Así va la serie de semifinales del Béisbol Juvenil 2026
Tras los últimos encuentros, así marchan las series hacia la Gran Final:
-
Panamá Oeste: Se mantiene invicto con 3 victorias y 0 derrotas.
Panamá Metro: Acumula 3 derrotas consecutivas, sin conocer la victoria en esta fase..
Chiriquí: Lidera su llave con marca de 2 ganados y 1 perdido.
Coclé: Sigue de cerca con 1 victoria y 2 derrotas.
Béisbol Juvenil 2026: receso de Carnaval y próximos juegos
Los equipos verán acción por última vez antes del asueto este jueves 12 de febrero, a partir de las 7:00 p.m., con los siguientes duelos:
- Coclé vs. Chiriquí, Estadio Kenny Serracín
- Oeste vs. Metro, Estadio R. Carew
A partir del viernes 13 de febrero, el campeonato entrará en un receso total con motivo de las festividades del Carnaval. Las actividades se reanudarán oficialmente el viernes 20 de febrero, día en que se espera que los estadios vuelvan a llenarse para definir a los finalistas de la Copa Caja de Ahorros.