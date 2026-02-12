Béisbol Juvenil 2026: resultados de infarto, Coclé revive en electrizante jornada y pausa por Carnaval

Las semifinales del 57° Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 alcanzan su punto máximo de tensión. Tras una jornada vibrante este miércoles, el torneo entrará en una pausa obligatoria por los carnavales, regresando al diamante la próxima semana.

Béisbol Juvenil 2026: resultados del miércoles 11 de febrero

La jornada de ayer fue decisiva para apretar las llaves semifinales. En el Rod Carew, los "Vaqueros" de Panamá Oeste reafirmaron su dominio al vencer 8-6 a Panamá Metro. Por otro lado, en un duelo defensivo en el Kenny Serracín, Coclé logró una victoria vital de 4-3 sobre Chiriquí, cortando la racha de los locales.

Béisbol Juvenil 2026 (4) Resultados del miércoles 11 de febrero. FEDEBEIS

Así va la serie de semifinales del Béisbol Juvenil 2026

Tras los últimos encuentros, así marchan las series hacia la Gran Final:

Panamá Oeste: Se mantiene invicto con 3 victorias y 0 derrotas.

Panamá Metro: Acumula 3 derrotas consecutivas, sin conocer la victoria en esta fase..

Chiriquí: Lidera su llave con marca de 2 ganados y 1 perdido.

Coclé: Sigue de cerca con 1 victoria y 2 derrotas.

SaveClip.App_631572685_18514876291078896_2445714250563930107_n Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026. FEDEBEIS

Béisbol Juvenil 2026: receso de Carnaval y próximos juegos

Los equipos verán acción por última vez antes del asueto este jueves 12 de febrero, a partir de las 7:00 p.m., con los siguientes duelos:

Coclé vs. Chiriquí, Estadio Kenny Serracín

Oeste vs. Metro, Estadio R. Carew

A partir del viernes 13 de febrero, el campeonato entrará en un receso total con motivo de las festividades del Carnaval. Las actividades se reanudarán oficialmente el viernes 20 de febrero, día en que se espera que los estadios vuelvan a llenarse para definir a los finalistas de la Copa Caja de Ahorros.