Béisbol Juvenil 2026: resultados del 10 de febrero, Oeste y Chiriquí arriba y próximos partidos

Las semifinales del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 no dan tregua. Tras los resultados del martes 10 de febrero, la serie se traslada este miércoles a nuevos escenarios donde Metro y Coclé buscarán recortar la ventaja de sus rivales.

Béisbol Juvenil 2026: marcadores del martes y tabla de posiciones

La jornada de ayer dejó a dos equipos con ventaja estratégica en su camino a la final:

Panamá Oeste 4 - Metro 3

Chiriquí 4 - Coclé 2

Los "Vaqueros" lograron imponerse en un duelo cerrado. El equipo chiricano defendió su territorio con éxito. Con estos resultados, Chiriquí y Panamá Oeste lideran sus respectivas llaves con marca de 2 victorias y 0 derrotas, mientras que Coclé y Panamá Metro se mantienen sin victorias en lo que va de la serie semifinal.

SaveClip.App_628827160_18514735411078896_5052010899414821306_n Resultados hasta el martes 10 de febrero. FEDEBEIS

Partidos para el miércoles 11 de febrero

El calendario de la Fedebeis establece que la serie semifinal se juega sin días de descanso. Para este miércoles 11 de febrero, los duelos programados a partir de las 7:00 p.m. son:

Oeste vs. Metro, Estadio Nacional Rod Carew.

Coclé vs. Chiriquí, Estadio Kenny Serracín.

En medio de la tensión competitiva, hoy también se celebró el reconocimiento individual de Dereck Gómez de Coclé, quien fue galardonado como el Lanzador del Año 2026 tras lograr una marca de 6 ganados y 0 perdidos, con baja efectividad y guiando a Coclé en la Ronda Regular.