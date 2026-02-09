Béisbol Juvenil 2026: definidos los cuatro grandes que van a semifinales y partidos del 9 de febrero

La ruta al triunfo ha quedado trazada tras el último suspiro de la Serie de Ocho. Un dominio absoluto en el diamante definió al último invitado a la fiesta de semifinales del 57° Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , Copa Caja de Ahorros. Con el cuadro completo, la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) ha revelado cómo se jugarán los encuentros que definirán a los finalistas, incluyendo cambios logísticos importantes.

Béisbol Juvenil 2026: así terminó la Serie de Ocho

La clasificación se selló con un partido contundente donde Panamá Metro mostró su casta de campeón al vencer por abultamiento de carreras a Panamá Este. Los resultados finales de la serie dejaron a los siguientes equipos en la pelea:

SaveClip.App_631042898_18513981304078896_4659605087392456615_n Así terminó la Serie de Ocho. FEDEBEIS

Acción en el diamante para hoy y calendario oficial

Para este lunes 9 de febrero, los fanáticos podrán disfrutar de dos choques de alto calibre que inician a las 7:00 p.m.:

Coclé vs. Chiriquí: En el Estadio Remón Cantera.

Metro vs. Oeste: En el Estadio Mariano Rivera.

SaveClip.App_628977134_18514485895078896_6852793004895388766_n Juegos del 9 de febrero. FEDEBEIS

La FEDEBEIS informó que la serie continuará el martes 10 en los mismos escenarios. A partir del miércoles 11 y jueves 12, los partidos se trasladarán al Rod Carew y al Kenny Serracín. Además, se confirmó un receso obligatorio por las festividades del Carnaval del 13 al 19 de febrero, reanudando la competencia el viernes 20.