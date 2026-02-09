Béisbol Juvenil 2026 Deportes -  9 de febrero de 2026 - 08:59

Béisbol Juvenil 2026: definidos los cuatro grandes que van a semifinales y partidos del 9 de febrero

Tras una blanqueada decisiva en el cierre de la Serie de Ocho del Béisbol Juvenil 2026, la FEDEBEIS confirmó el calendario de semifinales y recesos.

Béisbol Juvenil 2026.

FEDEBEIS
Christopher Perez
Por Christopher Perez

La ruta al triunfo ha quedado trazada tras el último suspiro de la Serie de Ocho. Un dominio absoluto en el diamante definió al último invitado a la fiesta de semifinales del 57° Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros. Con el cuadro completo, la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) ha revelado cómo se jugarán los encuentros que definirán a los finalistas, incluyendo cambios logísticos importantes.

Béisbol Juvenil 2026: así terminó la Serie de Ocho

La clasificación se selló con un partido contundente donde Panamá Metro mostró su casta de campeón al vencer por abultamiento de carreras a Panamá Este. Los resultados finales de la serie dejaron a los siguientes equipos en la pelea:

SaveClip.App_631042898_18513981304078896_4659605087392456615_n
Así terminó la Serie de Ocho.

Acción en el diamante para hoy y calendario oficial

Para este lunes 9 de febrero, los fanáticos podrán disfrutar de dos choques de alto calibre que inician a las 7:00 p.m.:

  • Coclé vs. Chiriquí: En el Estadio Remón Cantera.
  • Metro vs. Oeste: En el Estadio Mariano Rivera.
SaveClip.App_628977134_18514485895078896_6852793004895388766_n
Juegos del 9 de febrero.

La FEDEBEIS informó que la serie continuará el martes 10 en los mismos escenarios. A partir del miércoles 11 y jueves 12, los partidos se trasladarán al Rod Carew y al Kenny Serracín. Además, se confirmó un receso obligatorio por las festividades del Carnaval del 13 al 19 de febrero, reanudando la competencia el viernes 20.

SaveClip.App_626698885_18514364749078896_4940954080252414032_n
Calendario oficial de la serie semifinal.

En esta nota:
