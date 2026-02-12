¡Histórico! Felipe Baloy clasifica a Panamá al Mundial Sub-17 como jugador y entrenador

Felipe Baloy continúa escribiendo páginas doradas en el deporte nacional. Al mando de la Selección Sub-17 de Panamá, el estratega aseguró el boleto a la Copa del Mundo tras una actuación perfecta en el Premundial de CONCACAF disputado en casa.

Un hito sin precedentes en Panamá

Con la clasificación obtenida el pasado martes 10 de febrero, Felipe Baloy se convirtió en el primer panameño en la historia en lograr una clasificación mundialista tanto en su etapa como jugador (Rusia 2018) como en su rol de entrenador principal. Bajo su dirección, Panamá alcanzó su quinta clasificación a una Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, consolidando un proceso que inició con una visión clara desde el primer día de entrenamientos.

La @fepafut destacó que Felipe Baloy se convirtió en el primer panameño en clasificar a una Copa del Mundo de la @FIFAWorldCup como jugador y director técnico de la Selección #PanamáSub17.

Paso perfecto en el Estadio Rommel Fernández

La selección juvenil logró su objetivo de forma contundente e invicta durante la fase de grupos del Campeonato Sub-17 de CONCACAF:

Victoria 6-1 ante Dominica en el debut del certamen.

Goleada 6-0 frente a la selección de Anguila.

Triunfo 4-1 sobre Nicaragua en el cierre del grupo B para sellar el pase directo.

Baloy destacó el compromiso de sus jugadores, señalando que "los chicos creyeron desde el día 1 en el trabajo" y que esta felicidad es el resultado directo del esfuerzo colectivo.

Rumbo a Catar: "Competir, no solo participar"

Con la mirada puesta en la cita mundialista de noviembre en Catar, el estratega enfatizó la importancia de una preparación rigurosa y del apoyo de los clubes locales para el crecimiento de los futbolistas. Baloy fue enfático al declarar que el objetivo en Catar es llegar con toda la disposición de competir al más alto nivel y no simplemente cumplir con la participación en el torneo.